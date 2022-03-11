«Королева драконів» Емілія Кларк підтримала українців

Звезды / Новости
11 марта 2022
Cosmo

Зірка серіалу «Гра престолів» Емілія Кларк приєдналася до компанії голлівудських зірок, які публічно виказали свою підтримку на адресу України. Так, «мати драконів» опублікувала у своєму Instagram-акаунті фото, на якому позує у футболці з синьо-жовтим серцем. 

«Моє серце, як і серця багатьох інших, розривається через страждання, біль і розбиті серця, з якими мільйони людей зіштовхнулись в Україні. Новини приходять щодня і вони приголомшують, оскільки ми не знаємо, як можемо змінити цю шокуючу реальність», — зазначила Емілі, залишивши в пості декілька способів допомогти українцям.

Серед них — декілька організацій та фондів, на користь яких можна зробити пожертвування. Окрім цього, ті, хто бажає допомогти Україні, можуть придбати таку ж футболку від художника Чарлі Маккесі, як у Емілі та її маленького друга Теда, або світлини фотографа Джареда Фрая, зроблені у Києві 2018 року. Всі гроші, які вони отримають від продажів, підуть на допомогу українцям. 

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Фото: instagram.com/emilia_clarke
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