Королева Элизавета ІІ захворіла на коронавірус

Звезды / Новости
21 февраля 2022
Cosmo

Днями ми розповідали про те, що Єлизавета ІІ під час робочої зустрічі у Віндзорському замку поскаржилась на проблеми зі здоров`ям. «Як бачите, я не можу рухатись», — сказала вона новому міністру оборони Великобританії, генерал-майору Елдону Міллару, та його попереднику, контр-адміралу Джеймсу Маклауду, вказавши на свою ліву ногу та палицю, яку тримала у руках. Водночас, західні ЗМІ зазначали, що королеві пощастило уникнути зараження коронавірусом, яким хворіє її син, принц Чарльз.

Однак, як стало відомо нпа вихідних, Єлизавета ІІ все ж захворіла на коронавірус — її тест показав позитивний результат. Як заявили в Букінгемському палаці, королева відчуває легкі симптоми застуди, але планує продовжити виконувати свої обов`язки наступного тижня. «Вона продовжуватиме отримувати медичну допомогу та дотримуватися всіх відповідних вказівок», — йдеться у заяві.

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Фото: Gettyimages
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