Королева Єлизавета ІІ поскаржилась на проблеми з ногами

Звезды / Новости 18 февраля 2022

Cosmo

У середу, 16 лютого, Єлизавета ІІ повернулась до своїх королівських обов`язків, провівши першу зустріч після оголошення про те, що принц Чарльз, з яким вона контактувала, повторно захворів на Covid-19. Так, королева зустрілась з новим міністром оборони Великобританії, генерал-майором Елдоном Мілларом, та його попередником, контр-адміралом Джеймсом Маклаудом, у Віндзорському замку. На щастя, 95-річній Єлизаветі ІІ вдалось уникнути зараження коронавірусом, однак під час зустрічі вона поскаржилась на проблеми з ногами.

«Як бачите, я не можу рухатись», — сказала вона гостям, вказавши на свою ліву ногу та палицю, яку тримала у руках.

Лікарі зазначили, що хвороба королеви викликана віковими змінами. Водночас, Єлизавета ІІ продовжує активно виконувати свої обов`язки.

Нагадаємо, на початку лютого королева Великобританії Єлизавета II відзначила 70-річний ювілей від дня сходження на престол.