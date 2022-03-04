Королева Єлизавета ІІ зробила пожертву на допомогу українським біженцям

Звезды / Новости 4 марта 2022

Cosmo

Королева Великобританії Єлизавета ІІ зробила пожертву Комітету з надзвичайних ситуацій Британії (DEC), який закликав допомогти українцям, що були вимушені покинути свої домівки через повномасштабне вторгнення РФ. Її Величності подякували за «щедру пожертву», однак Букінгемський палац відмовився ділитись будь-якими подробицями, заявивши, що це особиста справа.

Нагадаємо, раніше свою підтримку Україні висловили принц Чарльз, Кейт Міддлтон і принц Вільям, а також Меган Маркл та принц Гаррі. Схоже, трагізм того, що відбувається в Україні, і абсолютно терористичні дії РФ на нашій території не залишили байдужими нікого — навіть британську королівську родину, яка зазвичай намагається зберігати політичний нейтралітет.