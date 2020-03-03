Королева не увидит правнука: Меган Маркл посетит Лондон без малыша Арчи

Звезды / Новости 3 марта 2020

Cosmo

Только поутихли слухи о перепалках между королевой и герцогами Сассекскими (да, пока еще их так можно называть), как тут же появились новые подробности этой истории. Как сообщает Sunday Times, Меган, которая вот-вот должна впервые после переезда в Канаду предстать перед королевой, не собирается брать с собой сына. По словам источника, такое решение было принято в первую очередь из-за столь маленького возраста Арчи. По мнению родителей, длительные перелеты не пойдут ему на пользу.

Очевидно, такой поворот событий очень расстроит королеву Елизавету. Ранее она не раз подчеркивала, что надеется увидеть правнука и наконец решить все разногласия.

Напомним, Гарри уже прилетел в Лондон, а Меган должна вот-вот присоединится к супругу. Этот визит будет первым появление пары в королевском дворце после резонансного переезда в Канаду.

Что же, ждем с нетерпением подробностей воссоединения всей семьи и надеемся, это положит конец их ссорам и разногласиям.