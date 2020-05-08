Кортни Кокс рассказала, какую серию «Друзей» любит больше всего

Звезды / Новости 8 мая 2020

Cosmo

Не знаем, как ты, а мы готовы пересматривать сериал «Друзья» до бесконечности, начиная с любого сезона и любой серии. Но, конечно же, у всех есть свои любимые серии, которые запомнились больше остальных. Даже у... Кортни Кокс! Так, в новом выпуске шоу Эллен Дедженерес актриса рассказала о том, какой эпизод считает своим любимым — им оказался эпизод, в котором все вспоминают День благодарения. Там Моника Геллер много танцует и веселится.

В откровенном разговоре звезда также призналась, что за долгие годы из ее памяти стерся практически весь сюжет сериала, как и сами съемки. «Я помню людей и особенные события. Но когда надо вспомнить какие-то смешные моменты, память меня подводит. Мне кажется, я могу помнить только боль», — призналась Кокс.