Кортни Кокс рассказала, какую серию «Друзей» любит больше всего

Звезды / Новости
8 мая 2020
Cosmo

Не знаем, как ты, а мы готовы пересматривать сериал «Друзья» до бесконечности, начиная с любого сезона и любой серии. Но, конечно же, у всех есть свои любимые серии, которые запомнились больше остальных. Даже у... Кортни Кокс! Так, в новом выпуске шоу Эллен Дедженерес актриса рассказала о том, какой эпизод считает своим любимым — им оказался эпизод, в котором все вспоминают День благодарения. Там Моника Геллер много танцует и веселится. 

В откровенном разговоре звезда также призналась, что за долгие годы из ее памяти стерся практически весь сюжет сериала, как и сами съемки. «Я помню людей и особенные события. Но когда надо вспомнить какие-то смешные моменты, память меня подводит. Мне кажется, я могу помнить только боль», — призналась Кокс.

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: кадр из сериала
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