Крістен Стюарт підтримала Україну у своїй промові на Independent Spirit Awards

Звезды / Новости 8 марта 2022

Cosmo

Без перебільшень, зараз за демократичну Україну, яка героїчно протистоїть повномасштабній агресії рф, уболіває весь світ. Не стала винятком і акторка Крістен Стюарт, яка у понеділок, 7 березня, публічно виступила на підтримку українців під час церемонії вручення премії Independent Spirit Awards у Каліфорнії.

«Премія Spirit Awards символізує свободу самовираження, незалежність і людяність. Сьогодні ми змушені стати на бік народу України. Вони ризикують своїм життям, щоб боротися саме за ці речі. Ми виступаємо за сотні тисяч біженців, які рятуються від цієї війни: як українців, так і представників інших національностей, які не можуть знайти безпечне місце», — зазначила вона.

Як повідомляють західні видання, під час рекламної паузи ведучі церемонії, актор та комік Нік Офферман і акторка та комедіантка Меган Маллаллі, розповіли публіці про війну росії проти України, і показали путіну середній палець.

«Я думаю, що ми говоримо від імені всіх присутніх тут: ми сподіваємось на швидке та мирне вирішення цієї проблеми. Точніше, F**k off та йди додому, путін», — звернулися до російського диктатора вони.