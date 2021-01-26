Кто он: новый горячий парень Кортни Кардашьян

Звезды / Новости 26 января 2021

Cosmo

Пока поклонники экс-пары Кортни Кардашьян и Скотта Дисика все еще обсуждают их возможное воссоединение, сама звезда реалити завела новый роман. Как сообщает издание People, старшая из сестер Кардашьян встречается с 45-летним барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером. Поводом для бурных обсуждений в сети послужила одна и та же локация в сториз звезд (в доме Крис Дженнер в Палм-Спрингс, где влюбленные, по информации приближенных источников, провели выходные), а также комментарии инсайдеров.

«Кортни и Трэвис вместе уже месяц или два. Они долгое время были друзьями, но потом их отношения переросли в нечто большее», — отмечают они. Сами звезды слухи о своем романе никак не комментируют. Что же, будем ждать новостей!