Кто она: новая девушка Канье Уэста

Звезды / Новости 5 января 2022

Cosmo

Недавно в сети появилась информация о том, что Канье Уэст купил дом рядом со своей бывшей возлюбленной Ким Кардашьян. Многие предположили, что он продолжит добиваться прощения жены, однако, судя по всему, рэпер принял ее решение и готов двигаться дальше. Так, за последние несколько дней Уэст дважды был замечен в компании актрисы Джулии Фокс, которая недавно также пережила болезненный развод.

Сначала звезды попали в объективы фотографов в Майами, а затем — в Нью-Йорке. Как сообщает издание New York Post, во время последнего свидания Канье и Джулия сходили на «Рабскую пьесу» Джереми О. Харриса на Бродвее, а затем отправились на ужин при свечах в ресторан Carbone.

Как тебе эта пара?