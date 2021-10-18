Лавандовое платье и голливудские локоны: Кейт Миддлтон затмила всех на красной дорожке в Лондоне

Звезды / Новости
18 октября 2021
Cosmo

Кейт Миддлтон и принц Уильям не устают исполнять свои королевские обязанности даже на выходных, а мы — рассматривать их новые стильные образы по горячим следам. Так, например, вчера супруги появились на первой церемонии вручения экологической премии Earthshot Prize. На красной дорожке герцогиня Кембриджская появилась в нежно-лавандовом платье Alexander McQueen, в котором мы ее уже видели десять лет назад. Его Кейт дополнила нежным мейкапом и роскошной укладкой — голливудскими локонами.

Главным же акцентом в образе принца стал зеленый бархатный пиджак, в котором он ранее также появлялся на публике. К слову, не только супруги, но и остальные гости мероприятия блистали на красной дорожке в нарядах, в которых ранее уже позировали фотографам — как и предполагал дресс-код церемонии. 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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