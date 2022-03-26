Лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк отримав поранення під час мінометного обстрілу

Звезды / Новости
26 марта 2022
Cosmo

Лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, який відразу після початку повномасштабної війни рф проти України вступив до лав тероборони, отримав поранення під час ворожого мінометного обстрілу. Про це музикант розповів на своїй сторінці в Instagram. Хливнюк опублікував фото, на яких можна побачити його поранене обличчя.

«Мінометний вогонь і щасливий 300 («Вантаж 300» — воєнний термін, що позначає транспортування пораненого солдата, тоді як «вантаж 200» — загиблого. — прим. ред.)», — написав Хливнюк.

«Для моїх слухачів з Росії. Ось з такими нацистами ви воюєте, ідіоти. На жаль, наша колона втратила два пікапи, але вірю, що наші волонтери з цим впораються», — додав музикант у наступних сторіз.

Бажаємо якнайшвидшого одужання Андрію та усім нашим пораненим захисникам!

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Фото: instagram.com/andriihorolski
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