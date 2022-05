Леді Гага висловила свою думку про росіян під час концерту у Лас-Вегасі

Поп-зірка Леді Гага виступила з промовою про війну росії проти України та розповіла, як допомагає постраждалим, під час свого концерту у Лас-Вегасі. Окрім цього, зірка згадала про свій концерт у росії у 2012 році — тоді зірка зі сцени виголосила промову на підтримку ЛГБТ-спільноти і запропонувала заарештувати її, оскільки незадовго до цього у рф ухвалили закон про заборону «пропаганди ЛГБТ серед неповнолітніх».

«Їм потрібно було заарештувати мене в росії, поки у них була можливість. Я сказала їм надягнути на мене наручники, я приїхала з конвоєм. Вони були тупими тоді й залишилися тупими зараз», — заявила Леді Гага.

Lady Gaga: “They should’ve arrested me in Russia when they had the chance” pic.twitter.com/2g6FcR9Et8