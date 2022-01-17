Кайл Маклахлен, Джефф Голдблюм, Ейса Баттерфілд та інші стали зірками показу Prada

Мода / Fashion news 17 января 2022

Cosmo

На міланському тижні чоловічої моди пройшов показ колекції Prada осінь-зима 2022, автором якої стали Міучча Прада та Раф Сімонс. Цього разу увага глядачів була прикута не лише до самої колекції, а й до знаменитих моделей, які її демонстрували.

Так, відкривав показ зірка серіалу «Твін Пікс» Кайл Маклахлен, а фінальний вихід дістався Джеффу Голдблюму («День незалежності», «Парк Юрського періоду»). Також на подіум вийшли Ейса Баттерфілд («Статеве виховання»), Томас Сенгстер («Хід королеви»), Філіппо Скотті («Рука Бога») і не тільки.

Кайл Маклахлен

Ейса Баттерфілд

Томас Сенгстер

Том Мерсьє

Філіппо Скотті

Джефф Голдблюм

Це не перший раз, коли Prada поєднали моду та світ кіно. У 2012-му році в показі бренду брали участь Ґері Олдмен, Віллем Дефо, Тім Рот та Едріен Броуді.