Легендарное «платье мести» и невероятное сходство: новые фото Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы

Звезды / Новости
8 ноября 2021
Cosmo

В последнее время в сети обсуждают сразу несколько проектов, в центре сюжета которых окажется принцесса Диана — в частности, те, в которых ее играют Кристен Стюарт (фильм «Спенсер») и Элизабет Дебики (новый сезон сериала «Корона»). И если вопрос о том, похожа ли звезда «Сумерек» на свою героиню, вызывает бурные дискуссии в сети, то в схожести Дебики и леди Ди, кажется, ни у кого сомнений нет. 

На днях в сети появились новые кадры с Элизабет в роли принцессы Дианы. На них австралийская актриса позирует в том самом легендарном черном «платье мести» Christina Stambolian — в нем супруга принца Чарльза появилась на вечеринке Vanity Fair в 1994 году, когда сам он рассказывал на телевидении об отношениях с Камиллой Паркер-Боулз и несчастливом браке с Дианой. 

Очень похожи, правда же?

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Фото: Gettyimages
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