Ілон Маск надасть Україні доступ до супутникового інтернету Starlink

Звезды / Новости
27 февраля 2022
Cosmo

Днями Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до Ілона Маска з проханням надати Україні доступ до супутникового інтернету. 

«Звернувся у твіттері до Ілона Маска. Поки він намагається колонізувати Марс — Росія намагається окупувати Україну. Поки ракети SpaceX успішно прилітають з космосу — російські ракети летять на українські дитячі садки та лікарні.

Ми потребуємо підтримки — попросив якнайшвидше забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового Інтернету. А також попросив звернутися до Російської Федерації, до думаючих росіян, які повинні виходити на вулиці, щоб зупинити війну», — написав Федоров. 

Ілон Маск відповів на прохання у своєму Twitter.

«Сервіс Starlink вже активний в Україні. Термінали у дорозі», — написав Маск.

Starlink — це проект компанії Ілона Маска SpaceX, який за допомогою супутників надає доступ до широкосмугового інтернету. Термінали забезпечать зв`язок у разі, якщо буде вимкнено провідний і мобільний інтернет. 

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Фото: Gettyimages
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