«Любить его — это как влюбиться в цунами или лесной пожар»: Меган Фокс откровенно рассказала о романе с Machine Gun Kelly

Звезды / Новости 19 ноября 2020

Cosmo

Меган Фокс — не их тех звезд, которые привыкли выставлять напоказ свою личную жизнь. Однако в последнее время звезда начала комментировать ее все чаще. Так, недавно она публично выясняла отношения со своими супругом Брайаном Остином Грином, а на днях дала редкое интервью журналу Nylon — в нем она рассказала о своем романе с Machine Gun Kelly, который и стал cover star нового выпуска.

«Любить его — это как влюбиться в цунами или лесной пожар», — отметила Меган, назвав также отношения с рэпером связью, «которая случается раз в жизни».

«Сила нашего с ним слияния просто невероятна. И угроза, которую она порождает, настолько мощная, но и настолько прекрасна, что тебе не остается ничего, кроме как поддаться ей с благоговением и благодарностью», — добавила Фокс.

Меган также призналась, что не пытается контролировать бойфренда, однако старается уберечь его от его же склонности к саморазрушению.

«В этом я приношу пользу, поскольку не знаю, насколько сильно его волновала бы забота о себе, если бы он остался наедине с собой», — призналась звезда.