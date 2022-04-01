Маша Єфросініна звернулася до українок, які стали жертвами сексуального насильства з боку російських окупантів

Звезды / Новости
1 апреля 2022
Cosmo

Ведуча, блогерка та посол ООН Маша Єфросиніна опублікувала відео в Instagram, у якому звернулася до жінок, які стали жертвами сексуального насильства з боку російських окупантів. Зірка розповіла, що перше повідомлення про факт зґвалтування українок їй надійшло з Херсона — їй написала жінка, яка стверджувала, що з одинадцяти зґвалтованих жінок вижили лише шість жінок.

У своєму зверненні Єфросиніна попросила українок, які пережили зґвалтування, не мовчати про пережите, аби винних у скоєному можна було притягнути до відповідальності. 

«Я звертаюся до всіх дівчат, жінок, дівчаток, підлітків, які зазнали сексуального насильства від окупантів. Я знаю, що ви є. Я знаю, що ви переживаєте і пережили найстрашнішу трагедію у своєму житті. Я знаю, що ви втратили паралельно рідних, чоловіків, батьків. Я знаю, що все, чого вам зараз хочеться — це померти. Я вас дуже прошу, благаю вас, дайте нам покарати цих покидьків. Дайте нам знищити це падло. Я щиро сподіваюся, що більша частина з них вже знищена, розстріляна, підірвана нашою армією. Але ті, хто залишився в живих, вони понесуть покарання. Все що мені від вас потрібно — будь ласка, повідомте про скоєне. Це дуже важко, але це треба зробити», — зазначила ведуча. 

У своїй публікації Єфросиніна також поділилася контактами тих служб та установ, до яких можуть звернутися українки, що пережили зґвалтування під час війни. 

Для тих, хто перебуває на території України:

Національна поліція України — 102 (по регіонах —
https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/291018919834812)

Органи прокуратури (по регіонах — https://gp.gov.ua/ua/posts/sajti-oblasnih-prokuratur)

Військова адміністрація — за місцем вчинення злочину або за місцем перебування

Медична допомога — 103

Безоплатна правова допомога — 0 800 213 103

Національна гаряча лінія — 116 123

Для тих, хто перебуває на тимчасово окупованій території України:

Телефонна лінія Офісу генерального прокурора щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту —  за телефоном 096 755-02-40 або на електронну адресу conflict2022.ua@gmail.com

Інформацію можна передати до Міжнародного кримінального суду за адресою otp.informationdesk@icc-cpi.int. Листи приймають будь-якою мовою.

Телеграм-канали:

@stop_russian_war_bot

@ukraine_avanger_bot

@police_helpbot (#ДійПротиНасильства)

Тих жінок, які відчувають, що мають сили отримати безкоштовну психологічну допомогу від кваліфікованих в цьому питанні спеціалістів, ведуча закликала писати їй особисто на пошту:
a.kariakina@mashafund.org.ua.

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Фото: instagram.com/mashaefrosinina
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