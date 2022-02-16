Машина з квітами та зізнання у коханні: ще одна спроба Каньє Веста повернути Кім Кардаш'ян

Звезды / Новости
16 февраля 2022
Cosmo

Як і передбачали фанати Каньє Веста, його роман з акторкою Джулією Фокс завершився досить швидко, і тепер репер, схоже, знову зосереджений на своїй меті повернути Кім Кардаш`ян. Чергову спробу артист здійснив днями — Вест надіслав екс-дружині машину з квітами, яку прикрашав напис «My vision is krystal klear» («Мої наміри кристально чисті» або «Мої наміри абсолютно прозорі»). Помилки у словах «crystal» та «clear» Каньє зробив спеціально, таким чином натякаючи на ініціали Кім Кардаш`ян.

Фото свого подарунка Вест спочатку опублікував в інстаграм, додавши до нього зворушливий текст про родину та свої почуття до колишньої дружини, а потім вже традиційно видалив. Однак світлина все ж встигла розлетітися по Мережі. 

Що скажеш: романтично чи ні?

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Фото: Gettyimages
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