Меган Маркл и принц Гарри планируют стать родителями в третий раз

Звезды / Новости 22 декабря 2021

Cosmo

В одном из своих интервью принц Гарри отмечал, что они с Меган Маркл ограничатся двумя детьми, поскольку беспокоятся о перенаселении планеты. Однако сейчас супруги, кажется, изменили свое мнение на этот счет — по крайней мере, по словам приближенных источников. Так, по информации, которой инсайдеры поделились с изданием New Idea, Меган и Гарри всерьез планируют стать родителями в третий раз. Задуматься о пополнении в семействе пару заставил сын Арчи.

«С тех пор, как в семье появилась Лилибет, Арчи не раз просил еще и маленького братика. Они не могут отказать ему в этом», — отметили анонимные источники.

По их информации, Меган, которая перенесла выкидыш в 2020 году, планирует провести процедуру ЭКО уже следующим летом. Отличные планы на новый год!