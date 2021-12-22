Меган Маркл и принц Гарри планируют стать родителями в третий раз

Звезды / Новости
22 декабря 2021
Cosmo

В одном из своих интервью принц Гарри отмечал, что они с Меган Маркл ограничатся двумя детьми, поскольку беспокоятся о перенаселении планеты. Однако сейчас супруги, кажется, изменили свое мнение на этот счет — по крайней мере, по словам приближенных источников. Так, по информации, которой инсайдеры поделились с изданием New Idea, Меган и Гарри всерьез планируют стать родителями в третий раз. Задуматься о пополнении в семействе пару заставил сын Арчи.

«С тех пор, как в семье появилась Лилибет, Арчи не раз просил еще и маленького братика. Они не могут отказать ему в этом», — отметили анонимные источники. 

По их информации, Меган, которая перенесла выкидыш в 2020 году, планирует провести процедуру ЭКО уже следующим летом. Отличные планы на новый год!

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Фото: Gettyimages
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