Меган Маркл и принц Гарри стали жертвами хакеров

Звезды / Новости
9 апреля 2020
Cosmo

Вот это новости! Не успели Гарри и Меган объявить о ребрендинге своей благотворительной организации (которую они, к слову, назвали в честь сына Арчи), как злоумышленники взломали еще не работавший сайт Archewell — www.archewellfoundation.com 

Хакеры явно недолюбливают бывшую герцогиню Сассекскую и решили потроллить Меган. Так, всех пользователей, которые попадали на сайт Archewell, перенаправляли на YouTube с клипом Канье Уэста Gold Digger, намекая на то, что Меган Маркл пытается «нажиться на статусе принцессы».

Кажется, Гарри и Меган нужно лучше заботиться о своей безопасности. Ведь кто знает, во что могут перерасти пока такие мелкие «шалости».



 

0 5 0
Автор: Юля Чуенок
Фото: Getty Images
Спецпроекты
Пройди тест и узнай

какой аромат тебе подходит
Ганна Різатдінова:

"Поки не знайдеш із собою спільної мови, не почнеш помічати в собі прекрасне, мейкап чи ботокс безсилі"
Читайте также
1
Пройди тест и узнай, какой аромат тебе подходит
2
Ганна Різатдінова: "Поки не знайдеш із собою спільної мови, не почнеш помічати в собі прекрасне, мейкап чи ботокс безсилі"
3
Жизель Бундхен призналась, что была несчастна в браке
4
Тина Кароль показала эффективное упражнение со скакалкой
5
Как Меган и принц Гарри отпразднуют первую Пасху Арчи
Звезды / Новости
Надо прочитать

Соперничество в сети: принц Уильям и Кейт Миддлтон пользуются услугами бывшего СММ-щика Гарри и Меган

Просто совпадение или конкуренция действительно есть?

Звезды / Новости
Это интересно

Не опять, а снова: назвали самого молодого миллиардера в мире — и это девушка!

Догадалась, кто?

Звезды / Новости
Это интересно

Дружба или что-то большее: Дженнифер Энистон пофлиртовала с бывшим возлюбленным в Instagram

А в феврале они были замечены на свидании!

Stay home with Cosmopolitan
1
Астрологи советуют: идеальное свидание на карантине для каждого знака зодиака
2
Леди Гага, Билли Айлиш, Элтон Джон и другие звезды выступят на онлайн-фестивале в поддержку медиков
3
Как ухаживать за кожей во время карантина: советы косметолога
4
Своими силами: Джоан Роулинг рассказала, как ей удалось побороть симптомы коронавируса
5
От всех бед: лучшие средства для тела, которые сделают тебя гораздо красивее
Звезды / Новости

Звезда Youtube: Наоми Кэмпбелл берет на карантине интервью у звезд

Хороший контент — это всегда приятно. 

Loading...
Звезды / Новости

Мамины копии: дочери Милы Йовович спели песню на русском

Никакого акцента! 

Звезды / Новости
Надо прочитать

Королева мемов: новое фото Елизаветы стало поводом для шутки

Мы в восторге от котиков.

Читайте также
1
Пройди тест и узнай, какой аромат тебе подходит
2
«Кто сейчас говорит о пожарах в Австралии? Не знаю, месть ли это природы, но однозначно ее реакция», — интервью Папы Римского
3
20 самых эпатажных образов Марка Джейкобса
4
На связи: Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили первый видеозвонок в Zoom
5
Топ-3 антисептических масла для дезинфекции кожи рук и лица, а также жилых помещений
Звезды / Новости

Стало известно, как Кэти Перри и Орландо Блум хотят назвать свою будущую дочь

Нам очень нравится, а тебе?

Звезды / Новости
Об этом все говорят

За закрытыми дверями: королевский фотограф рассказал, как Кейт Миддлтон и принц Уильям ведут себя вне камер

Мы так и знали.

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: Ванесса Хадженс

Какая разница. Мешает ли возраст отношениям?

Офис + фриланс! Как найти баланс

Angry words: что делать, если тебя хейтят в сети

Сезон открыт: новые тренды в моде, красоте и путешествиях
Звезды / Новости
Об этом все говорят

62-летний Алек Болдуин готовится стать отцом в шестой раз

В прошлом году у супруги актера случилось два выкидыша, поэтому этот малыш — особенно долгожданный.  

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Не может быть: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отменили свадьбу

И причина очевидна.  

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Плата за свободу? Адель заплатит бывшему мужу 140 млн. долларов

Откуда такая огромная сумма и за что?  

Звезды / Новости
Это интересно

Меган Маркл и принц Гарри рассказали, как выбирали имя сыну Арчи

Необычная история!

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

Новый клип Джастина Тимберлейка — это наш идеальный карантин

Самое приятное начало дня!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Я слишком устала»: Шарлиз Терон призналась, как материнство мешает ее карьере

Очень честно и откровенно.  

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости
Это интересно

55-летняя Моника Беллуччи восхитила сеть откровенными снимками с декольте и голыми ногами

Просто королева!  

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.