Меган Маркл и принц Гарри стали жертвами хакеров

Звезды / Новости 9 апреля 2020

Cosmo

Вот это новости! Не успели Гарри и Меган объявить о ребрендинге своей благотворительной организации (которую они, к слову, назвали в честь сына Арчи), как злоумышленники взломали еще не работавший сайт Archewell — www.archewellfoundation.com

Хакеры явно недолюбливают бывшую герцогиню Сассекскую и решили потроллить Меган. Так, всех пользователей, которые попадали на сайт Archewell, перенаправляли на YouTube с клипом Канье Уэста Gold Digger, намекая на то, что Меган Маркл пытается «нажиться на статусе принцессы».

Кажется, Гарри и Меган нужно лучше заботиться о своей безопасности. Ведь кто знает, во что могут перерасти пока такие мелкие «шалости».





