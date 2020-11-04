Меган Маркл нарушила еще одно правило королевской семьи — и вошла в историю

Звезды / Новости
4 ноября 2020
Cosmo

За время своего пребывания в британской монаршей семье Меган Маркл нарушила немало традиций и пунктов королевского протокола. А на днях она пренебрегла еще одним важным правилом, которого придерживаются все члены королевской семьи, — оставаться вне политики.

Так, по информации Washington Post, Меган, которая ранее активно высказывалась о президентских выборах в США, отдала свой голос за Джо Байдена по почте, тем самым став первым членом британской монаршей семьи, проголосовавшим на американских выборах.

Принц Гарри проголосовать на выборах не мог, поскольку у него нет американского гражданства, однако ранее он также активно высказывался на тему президентских выборов в США, чем очень расстроил королеву Елизавету II. 

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Фото: Gettyimages
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