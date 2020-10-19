«Мене сприймали лише як картинку без права голосу»: Алла Костромічова розповіла про зворотній бік моделінгу у рамках кампанії #СильнаЯ

Звезды / Новости 19 октября 2020

Cosmo

Телеканал СТБ продовжує революційну діджитальну кампанію #СильнаЯ в рамках промо романтичного реаліті «Холостячка» з Ксенією Мішиною, прем’єра якого відбудеться вже 23 жовтня о 19:00. Наступною героїнею кампанії стала відома українська модель Алла Костромічова.

Алла Костромічова ― одна з найбільш затребуваних і успішних моделей країни, експерт проекту «Топ-модель по-українськи». У свої 34 вона встигла стати відомою телеведучою, знятися в кліпі у Каньє Веста, відкрити багато світових показів і навіть стати музою легендарного Александра Макквіна. У 21 Алла Костромічова в свій перший модельний сезон зробила 55 топових показів, відкрила YSL і Alexander McQueen, співпрацювала з Lanvin, Christian Dior, Bottega Veneta, Hermès, Balenciaga, Calvin Klein,Max Mara, Roberto Cavalli, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Nina Ricci та іншими. Але саме тоді юна модель почула в свою адресу безліч образ і стереотипних висловлювань.

«У плані моделінгу для мене найболючіша тема ― стереотипи щодо моєї професії. Тому що я ― людина, яка дуже багато чого досягла в цій індустрії. По-друге, я дівчина, яка вирощує нове покоління моделей. І я щодня стикаюся з запитаннями і безліччю стереотипів про свою роботу. І, напевно, найболючіше для мене, що в людей абсолютно немає ніякого правильного розуміння, що це за професія», — ділиться Алла.

За словами Алли Костромічової, стереотипів про її роботу безліч, і всі вони вже давно вкоренилися в суспільстві.

«Я постійно чую про моделінг, що це ― несерйозно, що це не професія. Другий стереотип, з яким я стикалася, ― щодо розумового розвитку. Знову ж таки, це пов’язано з тим, що ти входиш у цю професію, коли ти дуже юна. Так, багато дівчаток реально не закінчують школи. Принаймні ― з мого покоління. Звичайно, люди починають працювати в цій сфері в досить молодому віці. Але поширювати стереотип про низький розвиток моделей абсолютно на всіх... Ну, це абсолютно некоректно! А ще раніше в мене були моменти в житті, коли мене сприймали лише як картинку без права голосу. Але, знову ж таки, я розумію, що мені за це платять гроші. І що це ― частина цієї роботи», — вважає Алла Костромічова.

Також Алла поділилася своїми думками з приводу романтичного реаліті «Холостячка».

«Я впевнена, що хейтери знайдуться. Але медіа для того і існують, щоб дивувати та розширювати норми. Що стосується героїні — їй дістанеться. Думаю, у Ксенії переворотів та прозрінь за цей період відбулось чимало. І це прекрасно!», — вважає Алла.