«Мене сприймали лише як картинку без права голосу»: Алла Костромічова розповіла про зворотній бік моделінгу у рамках кампанії #СильнаЯ

Звезды / Новости
19 октября 2020
Cosmo

Телеканал СТБ продовжує революційну діджитальну кампанію #СильнаЯ в рамках промо романтичного реаліті «Холостячка» з Ксенією Мішиною, прем’єра якого відбудеться вже 23 жовтня о 19:00. Наступною героїнею кампанії стала відома українська модель Алла Костромічова. 

Алла Костромічова ― одна з найбільш затребуваних і успішних моделей країни, експерт проекту «Топ-модель по-українськи». У свої 34 вона встигла стати відомою телеведучою, знятися в кліпі у Каньє Веста, відкрити багато світових показів і навіть стати музою легендарного Александра Макквіна. У 21 Алла Костромічова в свій перший модельний сезон зробила 55 топових показів, відкрила YSL і Alexander McQueen, співпрацювала з Lanvin, Christian Dior, Bottega Veneta, Hermès, Balenciaga, Calvin Klein,Max Mara, Roberto Cavalli, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Nina Ricci та іншими. Але саме тоді юна модель почула в свою адресу безліч образ і стереотипних висловлювань.

«У плані моделінгу для мене найболючіша тема ― стереотипи щодо моєї професії. Тому що я ― людина, яка дуже багато чого досягла в цій індустрії. По-друге, я дівчина, яка вирощує нове покоління моделей. І я щодня стикаюся з запитаннями і безліччю стереотипів про свою роботу. І, напевно, найболючіше для мене, що в людей абсолютно немає ніякого правильного розуміння, що це за професія», — ділиться Алла.

За словами Алли Костромічової, стереотипів про її роботу безліч, і всі вони вже давно вкоренилися в суспільстві.

«Я постійно чую про моделінг, що це ― несерйозно, що це не професія. Другий стереотип, з яким я стикалася, ― щодо розумового розвитку. Знову ж таки, це пов’язано з тим, що ти входиш у цю професію, коли ти дуже юна. Так, багато дівчаток реально не закінчують школи. Принаймні ― з мого покоління. Звичайно, люди починають працювати в цій сфері в досить молодому віці. Але поширювати стереотип про низький розвиток моделей абсолютно на всіх... Ну, це абсолютно некоректно! А ще раніше в мене були моменти в житті, коли мене сприймали лише як картинку без права голосу. Але, знову ж таки, я розумію, що мені за це платять гроші. І що це ― частина цієї роботи», — вважає Алла Костромічова.

Також Алла поділилася своїми думками з приводу романтичного реаліті «Холостячка».

«Я впевнена, що хейтери знайдуться. Але медіа для того і існують, щоб дивувати та розширювати норми. Що стосується героїні їй дістанеться. Думаю, у Ксенії переворотів та прозрінь за цей період відбулось чимало. І це прекрасно!», — вважає Алла.

5 5 1
Фото: instagram.com/alla
Спецпроекты
Реклама
Читайте также
1
Фото дня: первые официальные портреты Меган и Гарри после сложения королевских полномочий
2
Синий – хит сезона: королева Летисия в элегантном платье
3
Учимся у Сары Джессики Паркер: какое платье носить осенью
4
Фото дня: королева Елизавета II впервые вышла в свет после карантина
5
Доминик Уэст, которого подозревают в романе с Лили Джеймс, вернулся к жене и сделал официальное заявление
Звезды / Новости

Фанаты ликуют: Адель намекнула на возвращение на сцену

То, чего все мы так ждали.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Фото дня: новые официальные портреты Меган Маркл и принца Гарри

Какие красивые!

COSMO / Тренды

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Балетний батл: Ольга Фреймут та Катерина Кухар станцювали разом на паркеті шоу «Танці з зірками»

Прима-балерина прийняла виклик телеведучої. 

Звезды / Новости

Бывший муж блогера Софии Стужук Дмитрий умер от коронавируса

Наши соболезнования.

Stay home with Cosmopolitan
1
ВОЗ назвали единственный препарат, который действительно эффективен в борьбе с коронавирусом
2
Бывший муж блогера Софии Стужук Дмитрий умер от коронавируса
3
Основатель бренда Kenzo Кензо Такада умер от коронавируса
4
Дональд и Мелания Трамп заразились коронавирусом
5
Здоровый и в объятиях возлюбленной: Роберт Паттинсон впервые появился на публике после борьбы с коронавирусом
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Билли Айлиш показала фигуру в шортах и облегающей майке — и стала жертвой бодишеймеров

Хейтеры не дремлют.   

Loading...
Звезды / Новости
Об этом все говорят

До слез: Джон Ледженд посвятил свое выступление на Billboard Music Awards Крисси Тейген

Супруги недавно потеряла ребенка.

Читайте также
1
Креативна реклама телевізорів Samsung здобула приз глядацьких симпатій конкурсу молодих режисерів YO!DA
2
10 самых атмосферных фильмов о Париже по мнению самих парижан
3
Как это было: В Украине состоялся ELLE Active Forum 2020
4
Честное селфи: полностью обнаженная Эшли Грэм показала свое тело спустя девять месяцев после родов
5
Невестам на заметку: 4 главных свадебных осенних тренда 
Звезды / Новости

«Ситуації в житті бувають різні»: Юрій Горбунов поділився секретом щасливих стосунків з Катею Осадчою

Чудова порада!

Звезды / Новости
Это интересно

Ходят слухи: у супермодели Беллы Хадид новый бойфренд — внук очень известного актера

Пара тщательно скрывает свои отношения.

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: Екатерина Кухар

Продолжение следует: наводим порядок в жизни после карантина

Есть идея: главные тренды осени в теории и на практике

Double trouble: вся правда и ложь о грудных имплантах

Себе дороже: этот неловкий момент, когда подруга зарабатывает больше

Афера века: точки G не существует, расходимся!
Звезды / Новости

«Не Слава мене «притягнув» на телебачення та не через нього мене взяли в проект»: тренер шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемська відповіла на звинувачення хейтерів

Руйнуючи стереотипи. 

Звезды / Новости

Срочно и без Меган: королева Елизавета вызвала принца Гарри в Лондон 

Кажется, принца ждет серьезный разговор. 

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости
Это интересно

Николь Кидман проговорилась, что сериал «Маленькая большая ложь» продлен на третий сезон

Очень ждем, а ты?

Звезды / Новости

«Мама забороняла мені скакати на скакалці, бо це непристойно, коли груди трусяться»: Ольга Фреймут розповіла про власне виховання 

Що скажеш про такі принципи виховання: все правильно чи перебір?  

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

Вся в маму: 16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя украсила свою первую обложку глянца

Роскошные волосы и соблазнительные образы. 

Звезды / Новости
Это интересно

На фоне слухов о новом романе: певица Адель провела вечер в компании Криса Брауна

Интересно, что об этом думает предполагаемый бойфренд певицы, рэпер Skepta?

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости
Это интересно

Кудри и копна золотистых волос: Анджелина Джоли изменилась до неузнаваемости ради новой роли

Этой роскошной женщине все к лицу.

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.