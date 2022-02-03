«Це красива історія кохання, в якій ми отримали другий шанс»: Дженніфер Лопес розповіла про стосунки з Беном Аффлеком

Звезды / Новости
3 февраля 2022
Cosmo

Дженніфер Лопес дала інтерв`ю журналу People, в якому розповіла, зокрема, про свої стосунки з Беном Аффлеком. Їхнє возз`єднання стало головною новиною минулого року і справжньою казкою для фанатів пари. 

«Я почуваюся щасливою, і я пишаюся тим, що я з ним. Це красива історія кохання, в якій ми отримали другий шанс», — вперше відверто розповіла співачка.

За її словами, зараз їхні стосунки складаються зовсім по-іншому, ніж багато років тому. 

«Зараз ми старші, ми розумніші, у нас більше досвіду, ми перебуваємо на різних етапах нашого життя, у нас є діти, і ми повинні усвідомлювати це. Ми захищаємо свої стосунки, тому що це прекрасний час для нас», — зізналась Джей Ло. 

Лопес також зазначила, що тепер може з упевненістю сказати своїм дітям, що «справжнє кохання існує», і що «деякі речі можуть бути вічними, але це не означає, що все буде просто».

Їхні стосунки — найкращий тому приклад. Обожнюємо!

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Фото: Gettyimages
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