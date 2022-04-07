«Ми шкодуємо про ваші втрати, і ми з вами в наших серцях»: Шерон Стоун запалила синьо-жовту свічку на честь українців

Звезды / Новости 7 апреля 2022

Cosmo

Весь світ продовжує підтримувати Україну, яка героїчно протистоїть російським окупантам. Підтримати українців після того, як увесь світ побачив наслідки звірств російських військових на нашій землі, вирішила 64-річна Шерон Стоун. Так, у своєму Instagram акторка опублікувала відео, у якому запалює синьо-жовту свічку.

«Ми запалюємо цю свічку на честь українців. Присвячуємо її президенту Зеленському та народу України, тому що хочемо, щоб ви знали: «Вас так люблять». Ми шкодуємо про ваші втрати, і ми з вами в наших серцях», — сказала Стоун.