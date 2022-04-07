«Ми шкодуємо про ваші втрати, і ми з вами в наших серцях»: Шерон Стоун запалила синьо-жовту свічку на честь українців
Весь світ продовжує підтримувати Україну, яка героїчно протистоїть російським окупантам. Підтримати українців після того, як увесь світ побачив наслідки звірств російських військових на нашій землі, вирішила 64-річна Шерон Стоун. Так, у своєму Instagram акторка опублікувала відео, у якому запалює синьо-жовту свічку.
«Ми запалюємо цю свічку на честь українців. Присвячуємо її президенту Зеленському та народу України, тому що хочемо, щоб ви знали: «Вас так люблять». Ми шкодуємо про ваші втрати, і ми з вами в наших серцях», — сказала Стоун.