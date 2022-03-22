«Ми всі повинні разом стояти за мир — зараз і завжди»: італійський гурт Maneskin скасував заплановані концерти в росії

Звезды / Новости
22 марта 2022
Cosmo

Переможці «Євробачення-2021» — гурт Maneskin — заявили, що не будуть виступати в росії в рамках свого світового турне через війну рф проти України. Про це учасники гурту повідомили у своєму твіттері, опублікувавши дати запланованих концертів у Європі та у Північній Америці.

«Звісно, дуже важко робити оголошення про шоу, поки в Україні триває жахлива війна і страждають невинні люди. Ми cтривожені за український народ і солідарні з ним. І через рішення людей при владі, які впливають на життя такої кількості невинних людей, ми не будемо залишати у турі російські дати. Ми всі повинні разом стояти за мир — зараз і завжди», — йдеться у повідомленні Maneskin.

Нагадаємо, що ще в перші дні війни рф проти України керівний орган «Євробачення» заявив, що «жоден російський артист не братиме участі в цьогорічному конкурсі». Водночас представник від України, гурт Kalush Orchestra, нещодавно заявив, що, незважаючи на війну з росією, все ж представить нашу країну у Турині.

«Наша сильна і неймовірна держава таки візьме участь на Євробаченні 2022! Незважаючи на бойові дії, гурт KALUSH Orchestra запише свій виступ у безпечному місці, який буде відправлено організаторам пісенного конкурсу, а у разі нашої перемоги над окупантами до травня, наша делегація відправиться до Італії і заспіває наживо на всю Європу! Слава Україні!» — заявили Kalush Orchestra.

Текст: Дар`я Чижик

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Фото: instagram.com/maneskinofficial
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