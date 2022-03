«Ми всі повинні разом стояти за мир — зараз і завжди»: італійський гурт Maneskin скасував заплановані концерти в росії

Переможці «Євробачення-2021» — гурт Maneskin — заявили, що не будуть виступати в росії в рамках свого світового турне через війну рф проти України. Про це учасники гурту повідомили у своєму твіттері, опублікувавши дати запланованих концертів у Європі та у Північній Америці.

«Звісно, дуже важко робити оголошення про шоу, поки в Україні триває жахлива війна і страждають невинні люди. Ми cтривожені за український народ і солідарні з ним. І через рішення людей при владі, які впливають на життя такої кількості невинних людей, ми не будемо залишати у турі російські дати. Ми всі повинні разом стояти за мир — зараз і завжди», — йдеться у повідомленні Maneskin.

It is very difficult to make show announcements while the horrific war in Ukraine goes on and innocent people are suffering. Due to the decisions of the people in power, that affect the lives of so many innocent people, we will not go ahead with our Russian dates. pic.twitter.com/BRejPdwBoE