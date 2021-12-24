Мимими дня: Меган Маркл и принц Гарри показали подросших детей на трогательной рождественской открытке

Звезды / Новости
24 декабря 2021
Cosmo

Накануне рождественских праздников члены королевской семьи традиционно делятся новыми семейными открытками, которые получат в подарок их подданные. Недавно в сети обсуждали снимок Кейт Миддлтон и принца Уильяма, на котором герцоги Кембриджские позируют со своими тремя детьми: 8-летним Джорджем, 6-летней Шарлоттой и 3-летним Луи. А вчера в сети появился трогательный портрет от Меган Маркл и принца Гарри — на нем супруги также показали своих подросших детей: 2-летнего Арчи и 6-месячную Лилибет.

Фото: Alexi Lubomirski

Глядя на фото, многие отметили, что первенец Гарри и Меган растет настоящей копией своего отца, и с этим невозможно не согласиться. Мимими дня!

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Фото: Gettyimages
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