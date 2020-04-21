Мимими дня: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм показали подросшего сына

Звезды / Новости 21 апреля 2020

Cosmo

Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли щедро делится у себя в Instagram стильными образами в собственной гардеробной и модными идеями макияжа. А вот личную жизнь тщательно оберегает от любопытных глаз. Так, фото с мужем или крохой-сыном в профиле модели — редкость. Но сегодня нам удалось немного подглядеть за семейной жизнью пары.

Рози и ее супруг Джейсон Стэтхэм попали в объектив папарацци во время прогулки с сыном Джеком. Отец нес малыша на плечах, а Рози время от времени держала кроху за руку и нежно целовала. Как мило!