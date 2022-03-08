Слідом за Nike та Puma: Adidas призупиняє роботу на російському ринку

Мода / Fashion news 8 марта 2022

Cosmo

Всесвітньо відомі бренди один за одним покидають ринок росії. Від подальшої співпраці з країною-окупантом відмовився «важкий люкс» — конгломерати LVMH та Kering. Не буде в рф і мас-маркету: брендів Zara, H&M, Pull&Bear, Bershka та безлічі інших.

А тепер про закриття своїх магазинів на території рф оголосила і німецька компанія спортивного одягу Adidas. Зупинив роботу також інтернет-магазин. Представники бренду повідомили, що призупинять роботу в росії до «подальшого оголошення». При цьому компанія продовжить стежити за ситуацією і виплачувати заробітну плату своїм працівникам в росії.

Раніше Adidas оголосили про припинення співпраці з російським футбольним союзом. До цього бренд поставляв їм спортивне екіпірування ще з 2008 року.

Нагадаємо, спортивні бренди Puma та Nike також тимчасово зупинили свою роботу в країні, що розв’язала проти України війну.

Текст: Ольга Распутня