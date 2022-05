«Моє серце розбите»: Елтон Джон закликав світ врятувати мешканців Маріуполя

Британський співак Елтон Джон, який також є засновником «СНІД-Фонду Елтона Джона», згадав про Маріуполь і закликав світ організувати повноцінний гуманітарний коридор для мешканців міста. Відповідне повідомлення виконавець залишив у Twitter.

«Понад 245 тисяч українців живуть із ВІЛ, багато хто покидає домівки та залишає близьких. Але, на жаль, не всі українці перебувають у межах досяжності. Я бував у Маріуполі, і моє серце розбите від того, що доступ туди ще обмежений. Повноцінний гуманітарний коридор необхідний для порятунку життів», — зазначив Джон.

Over 245k Ukrainians are living with HIV, many are fleeing their homes & leaving loved ones but disastrously, not all Ukrainians are within reach. I’ve been to Mariupol & I’m heartbroken to see that access is still limited. A full humanitarian corridor is essential to save lives.