Модный дом Dior объявил нового амбассадора

Красота / Новинки
21 октября 2021
Cosmo

Модный дом Dior сообщил о новом амбассадоре — им стала 18-летняя теннисистка из Британии, победительница чемпионата ​​US Open 2021 Эмма Радукану. Эмма будет задействована не только в фэшн, но и в бьюти-кампейнах Dior.

Модный дом объясняет свой выбор тем, что спортсменка сочетает в себе самобытный стиль и яркую личность, она сделала головокружительную карьеру в спорте и полностью олицетворяет ценности Dior. 

Кстати, Эмма стала настоящей звездой премьеры новой картины о Джеймсе Бонде — девушка появилась на красной дорожке в роскошном серебристом платье Dior, созданном Марией Грацией Кьюри.

5 5 3
Фото: Dior
Спецпроекты
Реклама
Читайте также
1
Время перемен: 5 самых модных стрижек осени 2021
2
5 бьюти-антитрендов, от которых стоит отказаться
3
5 идеальных тональных кремов на осень
4
7 лучших шампуней для окрашенных волос
5
Вот он — самый модный маникюр осени 2021
Красота / Новинки

Объект желания: Foreo представил лимитированную радужную щеточку Luna 3

Вау!

Красота / Новинки
Надо прочитать

5 уютных осенних ароматов для дома, от которых мы без ума

Волшебные!

Красота / Новинки

Лідер б'юті-індустрії: Avon відзначає 135 років

Вітаємо

Красота / Новинки

5 потрясающих свечей для самого теплого осеннего вечера

На любой бюджет!

Stay home with Cosmopolitan
1
Повний локдаун: у Києві закривають школи, дитсадки та громадський транспорт 
2
В wish-list: 7 стильных вещей, которые сделают твой дом уютнее
3
Де гуляти в карантин: ТОП-10 муралів Києва
4
Как и чем дезинфицировать смартфон, чтобы точно избавиться от бактерий и вирусов
5
У Києві знову запроваджують жорсткий карантин: що це означає
Красота / Новинки
Это интересно

Абсолютный мастхэв: новая лимитированная коллекция Diptyque

Вдохновленная путешествиями.

Loading...
Красота / Новинки

Топ-8 українських б'юті-брендів, які не поступаються закордонним

Ти маєш їх знати!

Читайте также
1
«Персональне досьє» Кетрін Ґрем. 20 цитат про шлях видатної журналістки та керівниці
2
Чому всі навколо переглядають «Гру в кальмара»
3
Культгид: куда пойти в октябре 2021-го
4
Актори театру ДАХ презентували аудіоальбом за віршами Стуса
5
Развод: почему страхи и переживания мешают вам начать новую жизнь
Красота / Новинки
Об этом все говорят

У Рианны для нас отличные новости!

Нет, не новый альбом. Но эту новинку мы ждем ничуть не меньше!

Красота / Новинки
Это интересно

Guerlain объявили нового креативного директора по макияжу

 Кто сменил легендарного Оливье Эшодмезона?

Красота / Новинки

Яркая жизнь в мегаполисе: Алла Барановская представила летний Clipse Beauty Box

То, чего мы так ждали. 

Красота / Новинки

Секреты красоты режиссера и клипмейкера Кати Царик

Берем на заметку!

Хочешь больше узнать про "Красоту"?
Красота / Новинки

Майлі Сайрус стала обличчям кампанії Gucci Flora Gorgeous Gardenia

Чудовий вибір!

Красота / Новинки
Это интересно

Sweet home: ароматы, косметика и свечи для дома, создающие уют

Обожаем!

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Красота / Новинки

6 екологічних б'юті-новинок, якими варто поповнити свою косметичку

Більше, ніж якісна косметика.    

Красота / Новинки
Надо прочитать

Благодійність прикрашає — важлива кампанія Mary Kay

Бренд запустив ексклюзивну декоративну новинку в підтримку благодійного проєкту.

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Красота / Новинки
Надо прочитать

Придбай улюблений б'юті-засіб та допоможи тим, хто потребує цього найбільше

Тобі під силу влаштувати справжнє Великоднє диво!

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.