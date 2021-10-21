Модный дом Dior объявил нового амбассадора

Красота / Новинки 21 октября 2021

Cosmo

Модный дом Dior сообщил о новом амбассадоре — им стала 18-летняя теннисистка из Британии, победительница чемпионата ​​US Open 2021 Эмма Радукану. Эмма будет задействована не только в фэшн, но и в бьюти-кампейнах Dior.

Модный дом объясняет свой выбор тем, что спортсменка сочетает в себе самобытный стиль и яркую личность, она сделала головокружительную карьеру в спорте и полностью олицетворяет ценности Dior.

Кстати, Эмма стала настоящей звездой премьеры новой картины о Джеймсе Бонде — девушка появилась на красной дорожке в роскошном серебристом платье Dior, созданном Марией Грацией Кьюри.