Monatik разом із ЮНІСЕФ оголошує соціальну новорічну акцію

Звезды / Новости
22 декабря 2020
Cosmo

Новорічні та різдвяні свята — це час творити добро та мріяти. У 2020 році ми знову побачили, як важливо об`єднуватись та допомагати один одному — адже разом набагато легше вистояти проти всіх негараздів. Цей непростий рік викликав чимало тривог, посилив стрес та погіршив емоційний стан багатьох із нас.  Дуже вразливими до нових викликів та потрясінь виявились підлітки та молодь у складних життєвих обставинах. За даними опитування ЮНІСЕФ, 47% молодих людей скаржаться на високу тривожність у зв`язку з пандемією. Через невизначеність, хвороби близьких та страх за рідних, підлітки потерпають від підвищеної тривожності, невпевненості у майбутньому та появи  психологічних розладів.

Коли підлітки стикаються з психологічними труднощами, вони не завжди говорять про них відверто, адже навколо теми ментального здоров`я і досі існує багато негативних стереотипів. Щоб допомогти молодим людям, ЮНІСЕФ із партнерами створили програму психологічної підтримки за принципом «рівний рівному». За перші три місяці допомогою скористалися більше ніж 800 підлітків, у яких погіршився психологічний стан через випадки насильства, карантин, хворобу рідних, булінг, занижену самооцінку, страх та інші проблеми. 

Друг ЮНІСЕФ, продюсер музичної корпорації та креатор мюзиклу Monatik разом з Дитячим фондом ООН ініціює соціальний проект «Мріяти не шкідливо», щоб підтримати молодь та навчити її піклуватись про психічне здоров`я. На прикладі своєї сім’ї артист показує, що мрії призводять до дії та підтримують нас у складні часи. Головна мета кампанії — проінформувати молодих людей про можливість отримати психологічну підтримку та допомогу на шляху до своїх мрій!

Підтримай молодих людей разом з  Monatik — купуй святкові «кульки бажань» у ЦУМ та на tsum.ua і зроби свій внесок у програму психологічної підтримки підлітків. Зібрані кошти будуть направлені розширення гарячої лінії та залучення додаткових психологів, що надати допомогу більшій кількості підлітків. Також ти можеш підтримати акцію «Мріяти не шкідливо» та зробити свій внесок на сайті.

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