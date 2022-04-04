«Монстри, перестаньте вбивати невинних українців!»: модель Ельза Хоск прокоментувала звірства російських військових у Бучі

Звезды / Новости
4 апреля 2022
Cosmo

Модель Ельза Хоск, яка ще у перші дні повномасштабної війни висловилася на підтримку України, прокоментувала жахливі кадри зі звільненої від російських окупантів Бучі. Так, зірка поширила у сторіз фото, на якому можна побачити вбитого мешканця міста — чоловіка, який просто їхав на велосипеді, застрелили російські військові.

«Монстри! Перестаньте вбивати невинних українців! Так багато втрачених життів, коли це закінчиться?» — підписала світлину Хоск. 

Нагадаємо, раніше Ельза Хоск зазначала, що те, що відбувається в Україні, — страшний фільм, події якого розгортаються просто у всіх на очах. Окрім цього, вона впевнена, що росія не зупиниться на Україні, та називає її загрозою для усієї світової демократії.

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Фото: instagram.com/hoskelsa
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