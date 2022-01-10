«Моя новая девушка — кинозвезда»: The Weeknd подогрел слухи о романе с Анджелиной Джоли новым треком

Звезды / Новости 10 января 2022

Cosmo

Многие считают, что сложно представить себе более полярных знаменитостей, чем Анджелина Джоли и The Weeknd, однако факт остается фактом — ранее звезды были замечены на нескольких свиданиях, а инсайдеры уверенно заявляют, что они отлично проводят время вместе. А на днях артист подогрел слухи о романе с голливудской актрисой, упомянув ее (поклонники уверены в том, что речь именно об Энджи) в треке «Here We Go… Again» из нового альбома «Dawn FM».

«Моя новая девушка — кинозвезда», — несколько раз произносит The Weeknd, затем добавляя пикантные подробности их личной жизни: «Я любил ее как надо, заставил ее кричать, как Нив Кэмпбелл. Но, когда она смеется, клянусь, это излечивает меня от депрессивных мыслей».

«Я обещал себе, что никогда не влюблюсь, но это случилось снова», — признается в конце певец. Очень романтично!