Містер Біг з культового серіалу «Секс і місто» особисто привітав Олю Цибульську з 36-річчям

Звезды / Новости 14 декабря 2021

Cosmo

14 грудня свій 36-ий День народження святкує співачка і телеведуча Оля Цибульська. На честь свята команда зірки підготувала для неї справді шокуючий сюрприз.

Співачка ніколи не приховувала, що вона давня прихильниця серіалу «Секс і місто» і обожнює все, що з ним пов’язано. Виявилося, що саунд-продюсер американського лейблу, з яким співпрацює Оля, не лише має зв’язок з серіалом, але і дружить з виконавцем однієї з головних ролей — Крісом Нотом. Саме представник лейблу показав Крісу кілька Оліних кліпів напередодні її дня народження.



Голлівудський актор не просто передав Олі вітання, але і вирішив записати їх особисто. Містер Біг надіслав велике відеозвернення, в якому розсипався в компліментах співачці.

«Я чув, що ти готуєш кліп на пісню «Prosecco». Приїжджай в Нью-Йорк, в мене є свій рок-н-ролл бар. Хочу, щоб ти там заспівала. А ми всі будемо обсипати тебе пелюстками троянд. Ти розірвеш світ!», — заявив Кріс (відео — в каруселі нижче).

«Я б дуже хотів приїхати в Україну на твій концерт. Забув сказати: з днем народження, бейбі», — додав екранний чоловік Сари Джесіки Паркер в кінці, надсилаючи іменинниці повітряний поцілунок.



Пісня «Prosecco» вже не вперше виводить Олю на світовий рівень. В 2020 році найбільша міжнародна платформа нової музики Colors Studios визнала трек одним з найкращих релізів тижня у світі. З того часу співачка веде перемовини щодо співпраці з кількома іноземними лейблами.



Нагадаємо, що напередодні, 9 грудня, вперше за 17 років, відбулася довгоочікувана прем’єра продовження серіалу «Секс і місто» під назвою «І просто так». Сіквел викликав неабиякий резонанс саме через Містера Біга, який помирає в першій серії. Прихильники Цибульської вже почали жартувати, що актор просто хотів пошвидше впоратися зі зйомками в серіалі, аби втекти до України.