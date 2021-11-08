На Airbnb можно арендовать квартиру Кэрри Брэдшоу — всего за 23 доллара в сутки

Звезды / Новости
8 ноября 2021
Cosmo

Ни для кого не секрет, что в декабре нас ждет перезапуск культового сериала нулевых «Секс в большом городе» под интригующим названием «And Just Like That...». И в честь этого события сервис по аренде жилья Airbnb вместе с компанией Warner Bros. подготовили поклонникам сюрприз, воссоздав квартиру Кэрри Брэдшоу. Арендовать апартаменты можно уже с сегодня, 8 ноября, всего за 23 доллара в сутки. Кстати, такая цена была выбрана не случайно — именно столько лет прошло с премьеры первого сезона.

Квартира находится на Манхэттене, однако не в Верхнем Ист-Сайде, где жила Кэрри, а в районе Челси. В остальном создатели сделали все, чтобы ты почувствовала себя главной героиней «Секса в большом городе». Здесь ты сможешь приготовить себе любимый коктейль Кэрри Cosmopolitan, написать несколько сообщений на копии ноутбука Apple 1990-х годов и позвонить друзьям с беспроводного стационарного телефона родом из 2000-х. Ну и вишенка на торте — доступ к легендарному гардеробу Кэрри Брэдшоу, о котором в нулевых мечтала почти каждая девушка. Кстати, в обустройстве квартиры лично участвовала сама исполнительница роли Сара Джессика Паркер.

Текст: Ольга Распутняя

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Фото: instagram.com/sarahjessicaparker
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