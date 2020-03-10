На костылях и под присмотром мамы: Шайло Джоли-Питт впервые после операции появилась на публике

Звезды / Новости 10 марта 2020

Cosmo

На днях в своем блоге для Time Анджелина Джоли призналась, что последние два месяца провела в больницах — сразу две ее дочки перенесли сложные операции. Однако, судя по всему, теперь худшее позади, хоть и малышкам, в частности, 13-летней Шайло, еще придется какое-то время восстанавливаться — на днях звезда была замечена на выходе из кинотеатра с дочкой, которая теперь передвигается на костылях.

Анджелина держала Шайло под присмотром и не отходила от нее ни на минуту. Лучшая мама!