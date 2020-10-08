«Я запутался: сначала Кэти кормит мини-версию меня, затем копию моей мамы»: Орландо Блум рассказал, на кого похожа их с Кэти Перри дочь

Звезды / Новости 8 октября 2020

Cosmo

В конце августа Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями — у звезд родилась дочь, которую они назвали Дэйзи Дав. Счастливые родители решили не создавать вокруг события интригу и сразу же поделились первым фото малышки в Instagram-аккаунте организации UNICEF. А на днях актер рассказал Эллен Дедженерес о том, на кого же больше похожа крошка.

«Сначала я подумал, что она — мини-версия меня. Потом ее глаза стали такими же голубыми, как у Кэти. Они просто идеальны! А потом мне показалось, что она очень похожа на мою маму. Так что я немного запутался: сначала Кэти кормит мини-версию меня, затем копию моей мамы. На кого же она станет похожа еще спустя какое-то время?» — поделился Орландо.

Не знаем, на кого в итоге будет похожей Дэйзи, но уверены, что она будет просто красоткой!