«Я запутался: сначала Кэти кормит мини-версию меня, затем копию моей мамы»: Орландо Блум рассказал, на кого похожа их с Кэти Перри дочь

Звезды / Новости
8 октября 2020
Cosmo

В конце августа Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями — у звезд родилась дочь, которую они назвали Дэйзи Дав. Счастливые родители решили не создавать вокруг события интригу и сразу же поделились первым фото малышки в Instagram-аккаунте организации UNICEF. А на днях актер рассказал Эллен Дедженерес о том, на кого же больше похожа крошка. 

«Сначала я подумал, что она  мини-версия меня. Потом ее глаза стали такими же голубыми, как у Кэти. Они просто идеальны! А потом мне показалось, что она очень похожа на мою маму. Так что я немного запутался: сначала Кэти кормит мини-версию меня, затем копию моей мамы. На кого же она станет похожа еще спустя какое-то время?» — поделился Орландо. 

Не знаем, на кого в итоге будет похожей Дэйзи, но уверены, что она будет просто красоткой!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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