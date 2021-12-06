«На побачення не ходжу, але відкритий для спілкування»: Позитив розповів про особисте життя після розлучення

Звезды / Новости
6 декабря 2021
Cosmo

Новина про те, що Позитив (Олексій Завгородній) розлучається з дружиною після восьми років шлюбу, вразила фанатів артиста. Що відбувається в його особистому житті зараз? Про це співак розповів під час зйомок шоу Нового каналу «Де логіка?».

«На побачення я не ходжу. Зараз дуже зайнятий роботою над собою та своїм сольним альбомом. Можу сказати, що в мене побачення з музикою та зі студією. Звісно, якщо хтось мене запросить, то із задоволенням піду. Але зараз мені не самотньо, не погано, я точно не в активному пошуку. Просто почуваюся комфортно і поринув у творчість. Це плюс після розлучення: ти можеш зайнятися собою. У стосунках ділиш і час, і енергію 50 на 50. А тепер дещо інакше», — зізнався Позитив.

Водночас артист відкритий до нових знайомств: «Завжди готовий! Це буде важко, звісно, бо я складний чоловік. У принципі, з усіма творчими людьми нелегко. Але завжди відкритий для спілкування».

Другий сезон інтелектуально-розважального шоу «Де логіка?» з ведучим Андрієм Бєдняковим дивись вже у 2022 році на Новому каналі!

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Фото: Новий канал
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