Наконец-то: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на экранах спустя 19 лет

Звезды / Новости 15 сентября 2020

Cosmo

Недавно мы сообщали тебе о том, что Дженнифер Энистон и Брэд Питт вскоре воссоединятся на экранах впервые с момента совместных съемок в одном из эпизодов сериала «Друзья» (а это, на минуточку, было целых 19 лет назад!). И вот, наконец-то это случилось — бывшие супруги приняли участие в живых чтениях молодежной комедии под названием «Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай», которая впервые вышла на экраны в 1982 году. Это первый совместный проект звезд за долгие годы, и неудивительно, что поклонники остались от него в восторге.

Кроме Питта и Энистон, в чтениях также приняли участие Джулия Робертс, Шон Пенн, Морган Фримен и не только.