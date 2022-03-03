«Нам потрібно діяти»: Бенедикт Камбербетч підтримав Україну під час церемонії відкриття його іменної зірки на Алеї слави

Звезды / Новости 3 марта 2022

Cosmo

У своїй промові під час церемонії вручення іменної зірки на голлівудській Алеї слави британський актор Бенедикт Камбербетч висловився на підтримку українців.

«Сьогодні, у цей дивовижний момент у моєму житті, виступаючи на такій потужній платформі, я не можу промовчати про очевидність того, що відбувається в Україні. Я не можу не продемонструвати своєї підтримки народу України, а також підтримки тим росіянам, які намагаються зупинити це злодіяння і протистояти клептократії та ідіотизму. Зараз ми повинні робити більше, ніж просто думати і молитися. Нам потрібно діяти. Ми маємо зайти на сайти посольств і подумати, що ми можемо зробити як громадяни світу, громадяни Європи та люди, які хочуть кращого місця та кращого результату в цей жахливий момент — для цих людей з дітьми, з сім`ями, які борються за виживання під ракетними дощами у своїх містах», — зазначив актор.