Наомі Кемпбелл вперше показала свою 9-місячну доньку — вони з'явилися разом на обкладинці глянцю

Звезды / Новости 15 февраля 2022

Cosmo

Минулого року Наомі Кемпбелл вперше стала мамою, скориставшись послугами сурогатної матері. А днями супермодель вперше показала 9-місячну доньку, з`явившись разом із нею на обкладинці березневого номеру британського Vogue. На фото зірка у чорному кроп-топі та спідниці Valentino (і з розкішною зачіскою!) тримає крихітку на руках. Водночас, ім`я доньки Кемпбелл все ж вирішила поки залишити у таємниці.

Фото: Steven Meisel

Для інших світлин авторства легендарного фотографа Стівена Мейзела Наомі приміряла ще декілька спокусливих образів.

Дуже красиво!