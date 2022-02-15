Наомі Кемпбелл вперше показала свою 9-місячну доньку — вони з'явилися разом на обкладинці глянцю

Звезды / Новости
15 февраля 2022
Cosmo

Минулого року Наомі Кемпбелл вперше стала мамою, скориставшись послугами сурогатної матері. А днями супермодель вперше показала 9-місячну доньку, з`явившись разом із нею на обкладинці березневого номеру британського Vogue. На фото зірка у чорному кроп-топі та спідниці Valentino (і з розкішною зачіскою!) тримає крихітку на руках. Водночас, ім`я доньки Кемпбелл все ж вирішила поки залишити у таємниці. 

Фото: Steven Meisel

Для інших світлин авторства легендарного фотографа Стівена Мейзела Наомі приміряла ще декілька спокусливих образів.

Дуже красиво!

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Фото: instagram.com/Naomi
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