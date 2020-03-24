Нарушают карантин: влюбленных Бена Аффлека и Ану де Армас застали за поцелуями в парке

Звезды / Новости 24 марта 2020

Cosmo

Хотя друзья Бена Аффлека совсем не одобряют его роман с 31-летней актрисой Аной де Армас, беспокоясь, что та разобъет ему сердце, влюбленным, похоже, наплевать. Бен и Ана продолжают наслаждаться обществом друг друга, несмотря на сплетни и строгий карантин.

Так, сегодня влюбленные снова попали в объектив папарацци во время прогулки с питомцем Аны. Счастливые, Бен Аффлек и Ана де Армас держались за руки, постоянно обнимались и целовались, прячась от настырных фотографов. Такие милые!