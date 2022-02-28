«Наші серця — з українцями, які не заслуговують жити у цьому кошмарі», — Елтон Джон

Звезды / Новости 28 февраля 2022

Cosmo

Вслід за Анджеліною Джолі, Дженніфер Лопес, Кім Кардаш`ян, Шоном Пенном та іншими свою підтримку Україні висловив також Елтон Джон.

«Протягом понад 20 років СНІД Фонд Елтона Джона підтримував найбільш вразливих громадян України, надаючи послуги та догляд в рамках нашої програми підтримки спільнот Східної Європи та Центральної Азії. Ми шоковані й засмучені розвитком цього конфлікту. Наші серця — з українцями, які не заслуговують жити у цьому кошмарі. У ці скрутні часи ми вимагаємо покінчити з насиллям і стражданнями в Україні, щоб рятувальні служби та гуманітарна допомога могли дістатися тих, хто відчайдушно їх потребує», — написав співак.