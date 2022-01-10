Настоящая принцесса: три сказочно красивых новых портрета Кейт Миддлтон, сделанных в честь ее 40-летия

Звезды / Новости 10 января 2022

Cosmo

Минувшее воскресенье стало особенным для королевской семьи, ведь в этот день свое 40-летие отмечала Кейт Миддлтон. В честь важной даты герцогиня Кембриджская поделилась сразу тремя своими новыми портретами, автором которых стал фотограф Паоло Роверси.

На фото именинница позирует в по-настоящему королевских нарядах, которые она дополнила знаковыми украшениями: среди них — кольцо с сапфиром, ранее принадлежавшее принцессе Диане, и серьги из коллекции королевы Елизаветы II.

Само совершенство!