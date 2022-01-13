Найромантичніше відео дня: репер Machine Gun Kelly зробив пропозицію Меган Фокс

Звезды / Новости 13 января 2022

Cosmo

Сьогоднішній ранок розпочався з сумної новини про розлучення Джейсона Момоа та Лізи Боне, які були разом впродовж 16-ти років. Однак продовжився радісною — Меган Фокс сказала «так» своєму бойфренду Machine Gun Kelly! Зворушливим відео того, як репер робить їй пропозицію, акторка поділилася у своєму інстаграм.

Для важливого моменту артист вибрав особливе місце — під баньяном, де закохані проводили час, коли їх стосунки лише розпочиналися. Не менш особливою виявилася і обручка. Machine Gun Kelly та ювелір Стівен Вебстер розробили дизайн, який поєднує відразу два камені: смарагд — камінь Меган, та діамант — камінь самого репера.

Дуже романтично!