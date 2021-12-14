Назван человек года по версии Time

Звезды / Новости 14 декабря 2021

Cosmo

Журнал Time традиционно назвал человека года — почетного звания в 2021-м удостоился миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск. На сайте издания Маска назвали гением, провидцем и провокатором, отметив, что он оказывает невероятное влияние на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, на жизнь за ее пределами.

«SpaceX обогнала Boeing, чтобы завладеть космическим будущим США. Его автомобильная компания Tesla контролирует две трети многомиллиардного рынка автомобилей, что сделало Маска обладателем состояния $250 млрд и самым богатым человеком в истории», — объяснили свой выбор в Time.