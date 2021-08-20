Названо имя самого высокооплачиваемого актера Голливуда в 2021 году

Звезды / Новости 20 августа 2021

Cosmo

Ежегодно издание Variety называет самых высокооплачиваемых актеров и актрис. Так, в этом году список возглавил британский актер Дэниел Крейг, который заработал 100 миллионов долларов только за работу над сиквелом «Достать ножи» (Knives Out) — большую часть гонорара стриминговый сервис Netflix заплатил актеру в качестве компенсации, если бы фильм вышел только в кинотеатрах, а не онлайн. На втором месте — Дуэйн Джонсон с доходом в размере 50 миллионов долларов за фильм «Красный» (Red One). Замыкает тройку Уилл Смит, который заработал 40 миллионов долларов за участие к киноленте «Король Ричард» (King Richard).

В десятку самых высокооплачиваемых актеров и актрис 2021 года вошли также:

Дэнзел Вашингтон — 40 миллионов долларов

Леонардо ДиКаприо — 30 миллионов долларов

Марк Уолберг — 30 миллионов долларов

Дженнифер Лоуренс — 25 миллионов долларов

Джулия Робертс — 25 миллионов долларов

Сандра Баллок — 20 миллионов долларов

Райан Гослинг — 20 миллионов долларов

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