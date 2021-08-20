Названо имя самого высокооплачиваемого актера Голливуда в 2021 году

Звезды / Новости
20 августа 2021
Cosmo

Ежегодно издание Variety называет самых высокооплачиваемых актеров и актрис. Так, в этом году список возглавил британский актер Дэниел Крейг, который заработал 100 миллионов долларов только за работу над сиквелом «Достать ножи» (Knives Out) — большую часть гонорара стриминговый сервис Netflix заплатил актеру в качестве компенсации, если бы фильм вышел только в кинотеатрах, а не онлайн. На втором месте — Дуэйн Джонсон с доходом в размере 50 миллионов долларов за фильм «Красный» (Red One). Замыкает тройку Уилл Смит, который заработал 40 миллионов долларов за участие к киноленте «Король Ричард» (King Richard). 

В десятку самых высокооплачиваемых актеров и актрис 2021 года вошли также:

  • Дэнзел Вашингтон — 40 миллионов долларов
  • Леонардо ДиКаприо — 30 миллионов долларов
  • Марк Уолберг — 30 миллионов долларов
  • Дженнифер Лоуренс — 25 миллионов долларов
  • Джулия Робертс — 25 миллионов долларов
  • Сандра Баллок — 20 миллионов долларов
  • Райан Гослинг — 20 миллионов долларов

Полный список ищи здесь.

5 5 1
Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Реклама
Читайте также
1
Как носить бежевый: модные уроки от Рози Хантингтон-Уайтли
2
Какие джинсы носят инфлюенсеры: 7 модных вариантов
3
На высоте: королева Летиция и ее дочери носят самую модную обувь этого сезона
4
Цвет, который должен быть в гардеробе этой осенью: показывает Синтия Никсон
5
Жизель Оливейра показала брюки, которые визуально делают ноги стройнее
Звезды / Новости

Словно кадры из романтического фильма: Зои Кравиц и Ченнинг Татум спровоцировали слухи о романе

Один велосипед на двоих и счастливые улыбки.   

Звезды / Новости
Об этом все говорят

В новом сезоне сериала «Корона» расскажут о предполагаемом тайном романе принца Филиппа

Еще один удар по королевской семье?

Звезды / Новости

Бэби-бум: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм станут родителями во второй раз

Отличные новости!

Звезды / Новости

«Привіт, наш новий Всесвіт»: Катя Осадча втретє стала мамою

І поділилися першими фото малюка.   

Stay home with Cosmopolitan
1
Повний локдаун: у Києві закривають школи, дитсадки та громадський транспорт 
2
В wish-list: 7 стильных вещей, которые сделают твой дом уютнее
3
Де гуляти в карантин: ТОП-10 муралів Києва
4
Как и чем дезинфицировать смартфон, чтобы точно избавиться от бактерий и вирусов
5
У Києві знову запроваджують жорсткий карантин: що це означає
Звезды / Новости

Новость дня: Скарлетт Йоханссон стала мамой во второй раз

Поздравляем счастливых родителей и уже заочно любим малыша в том числе за его имя. 

Loading...
Звезды / Новости
Это интересно

А вот и новенькая: Сара Джессика Паркер показала, кто заменит Саманту в продолжении «Секса в большом городе»

Новая четверка. 

Читайте также
1
Как одеваться беременным модницам ранней осенью: 10 образов от Роузи Хантингтон-Уайтли
2
Справжній рок-н-рол: «Бумбокс» зафіналили виступ в Osocor Residence стрибком у воду
3
6 причин постійної втоми, про які ви не знали
4
Летний салат с арбузом, мятой и моцареллой за 10 минут
5
У Кабулі зафарбовують зображення жінок на вітринах
Звезды / Новости

«Это были невероятные пять лет»: Алекс Родригес рассказал о романе с Дженнифер Лопес

Из первых уст. 

Звезды / Новости

Первые кадры от Netflix: кто сыграет принца Чарльза и принцессу Диану в пятом сезоне сериала «Корона»

Как тебе выбор? 

Звезды / Новости

Будет свадьба? Белла Хадид рассказала о своем свадебном платье

И о том, кто станет его дизайнером.

Звезды / Новости

Страсти по-итальянски: актрисы Моника Беллуччи и Кароль Буке в роли влюбленных в новой фотосессии

Просто пожар!

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости

Очень редкие кадры: Екатерина Кухар и Александр Стоянов показали подросших детей

На отдыхе в Одессе. 

Звезды / Новости

Семейная идиллия: Меган Маркл и Кейт Миддлтон планируют работу над совместным проектом Netflix

Прогресс!  

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

Теперь точно конец: Дженнифер Лопес удалила все совместные фото с Алексом Родригесом в инстаграм

И отписалась от экс-жениха.   

Звезды / Новости

Ходят слухи: Ирина Шейк возобновила роман с бывшим бойфрендом

Именно к нему звезда отправилась сразу после отпуска.

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

«Они ближе, чем когда-либо»: инсайдеры рассказали об отношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Неожиданно!

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.