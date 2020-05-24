Не из-за Меган: принц Гарри расскажет, почему на самом деле покинул королевскую семью

Звезды / Новости 24 мая 2020

Cosmo

Ближе к концу лета в продаже появится книга под названием «В поисках свободы: Гарри и Меган», которая, учитывая количество предзаказов, уже стала бестселлером на Amazon. На ее страницах супруги расскажут о своей жизни в королевской семье и, в частности, о решении покинуть ее.

Сообщается, что принц Гарри недоволен тем, что пресса винит Меган в давлении на него в этом вопросе и называет эту историю Megxit. Как отмечают инсайдеры, решение отделиться от монаршей семьи принц принял вовсе не из-за жены, и в их автобиорафии он расскажет об этом подробнее.

Что же, ждем!