Не по протоколу: Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились романтичными совместными фото с церемонии Earthshot Prize

Звезды / Новости 22 октября 2021

Cosmo

Кейт Миддлтон и принц Уильям, в отличие от Меган Маркл и принца Гарри, нарушают королевский протокол крайне редко, но метко — в основном, супруги «грешат» тем, что все-таки позволяют себе проявлять чувства друг к другу на публике (здесь ты найдешь 15 очень милых фотодоказательств).

В очередной раз герцог и герцогиня Кембриджская нарушили строгие правила на премии Earthshot Prize. Если на красной дорожке Кейт и Уильям выдерживали дистанцию, то за кулисами наконец-то расслабились и абсолютно не скрывали своих чувств (больше фото ищи здесь).

Обожаем!