Не скрывая чувств: Кэти Холмс была замечена за поцелуями с новым 33-летним бойфрендом

Звезды / Новости
8 сентября 2020
Cosmo

После расставания с Джейми Фоксом Кэти Холмс решила некоторое время побыть в одиночестве. Однако сейчас актриса, кажется, снова готова к серьезным отношениям. На днях 41-летняя звезда была замечена на романтическом ужине в компании 33-летнего ресторатора Эмилио Витоло-младшего. Влюбленные даже не пытались скрывать своих чувств ни от окружающих, ни от папарацци, целуясь, обнимаясь и наслаждаясь компанией друг друга (фото смотри здесь). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Emilio Vitolo (@emiliovitolo) 24 Фев 2020 в 3:27 PST

Официально Кэти свой новый роман пока никак не комментирует, однако, судя по совместным фото пары, мы еще не раз увидим их вместе!

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Фото: Gettyimages
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