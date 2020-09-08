Не скрывая чувств: Кэти Холмс была замечена за поцелуями с новым 33-летним бойфрендом

Звезды / Новости 8 сентября 2020

Cosmo

После расставания с Джейми Фоксом Кэти Холмс решила некоторое время побыть в одиночестве. Однако сейчас актриса, кажется, снова готова к серьезным отношениям. На днях 41-летняя звезда была замечена на романтическом ужине в компании 33-летнего ресторатора Эмилио Витоло-младшего. Влюбленные даже не пытались скрывать своих чувств ни от окружающих, ни от папарацци, целуясь, обнимаясь и наслаждаясь компанией друг друга (фото смотри здесь).

Официально Кэти свой новый роман пока никак не комментирует, однако, судя по совместным фото пары, мы еще не раз увидим их вместе!